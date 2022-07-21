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    В Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль «Светло» в помощь детям с онкозаболеваниями

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    В Петербурге 23 июля в «Охта Парке» пройдёт благотворительный фестиваль «Светло». Посетителей ждёт насыщенная развлекательная программа, а собранные средства будут направлены на благотворительность.

    Организаторы подготовили для гостей фестиваля три тематические площадки. На площадке «Гастрономия мира» посетителей будут ждать итальянские равиоли с кроликом, испанская паэлья, сканди-бургеры с олениной, главный вьетнамский суп фо-бо и многое другое. А ещё детские кулинарные мастер-классы, вкусная анимация, ведущий, диджей, и, конечно, розыгрыш подарков.

    В программе площадки «Мастер-классы и искусство» пройдут мастер-классы по фехтованию и аргентинскому танго, выставка клинкового оружия, показательные поединки и шоу от студии «Театр Танго».

    Отдельная площадка будет отдана детям, где пройдет игра по станциям, танцевальный флешмоб, игры, мастер-классы, шоу-программа и розыгрыш призов.

    Также гостей будут ждать мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, программированию Scratch/Minecraft, рукоделию, спидкубингу, графическому дизайну, мастер-класс по игре в панна-футбол, беспроигрышная лотерея и еще много разных развлечений.

    Часть средств, вырученных в ходе фестиваля, будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями — подопечных петербургского фонда «свет.дети».

    Фестиваль пройдёт с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

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