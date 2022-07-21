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    У Чижика-Пыжика на Фонтанке прогулочный теплоход не смог разойтись с пришвартованным катером

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    Сотрудники транспортной полиции в Петербурге проводят проверку по факту водного происшествия в акватории реки Фонтанки. Оно случилось среди бела дня 21 июля неподалёку от памятника Чижику-Пыжику.

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    Как пояснили «Фонтанке» в Северо-Западном управлении на транспорте МВД РФ, около четырёх часов дня в четверг в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле Пантелеймоновского моста столкнулись прогулочный теплоход и маломерное судно. Судя по фото, речной трамвайчик с туристами на борту задел моторный катер, пришвартованный у набережной.

    В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации пострадавших в результате столкновения судов нет, разлива нефтепродуктов тоже.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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