У Чижика-Пыжика на Фонтанке прогулочный теплоход не смог разойтись с пришвартованным катером

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге проводят проверку по факту водного происшествия в акватории реки Фонтанки. Оно случилось среди бела дня 21 июля неподалёку от памятника Чижику-Пыжику.
Как пояснили «Фонтанке» в Северо-Западном управлении на транспорте МВД РФ, около четырёх часов дня в четверг в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле Пантелеймоновского моста столкнулись прогулочный теплоход и маломерное судно. Судя по фото, речной трамвайчик с туристами на борту задел моторный катер, пришвартованный у набережной.
В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации пострадавших в результате столкновения судов нет, разлива нефтепродуктов тоже.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.