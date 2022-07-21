Петербург собирает детей Донбасса в школу

Волонтёры Петербурга при поддержке «Фонтанки.ру» объявляют акцию по сбору одежды и канцелярии к школе для детей из Донбасса.
1 сентября в России за парты сядут тысячи детей, эвакуированных с территории Донбасса и Украины. В Петербурге сейчас проживает несколько десятков семей с детьми-школьниками, около 50 ребят из пункта временного размещения в Тихвине начнут учебный год в школах областного райцентра.
Очень нуждаются в школьной одежде и канцелярии в приграничном Белгороде, где расположен один из самых больших транзитных ПВР, а эвакуированные потом разъезжаются по всей России. В Белгород 10 августа из Петербурга отправится грузовой автомобиль, который повезёт помощь эвакуированным детям. Для них до начала августа надо собрать не менее 150 комплектов одежды и наборов канцелярии.
Необходимо:
— школьная одежда или одежда, которая может быть использована в качестве школьной, размеры — с 1-го по 11-й класс (рост от 120 до 170 см);
— спортивная форма с 1-го по 11-й класс;
— обувь для школы и для занятий физкультурой на детей и подростков;
— рюкзаки и ранцы новые или в хорошем состоянии;
— мешки для обуви новые или в хорошем состоянии.
Одежда должна быть без дыр и пятен, чистой и аккуратно сложенной. Дети пойдут в ней в школу.
Канцелярия, из которой будут формироваться наборы: пенал, точилки, пластилин 12 цв., ластики, набор цветных ручек, ножницы, ручка-корректор, краски акварельные и гуашь, кисточки, обложки для учебников, обложки для тетрадей, папки для тетрадей, набор цветной бумаги, набор цветного картона, альбом для рисования, линейки, цветные карандаши 12 — 36 цветов, фломастеры 6 — 24 цветов, подставки для книг, карандаши черно-белые, ручки (синие), клей-карандаш, клей канцелярский, тетради 12 листов (клетка), тетради 12 листов (линейка), тетради 24 листа (линейка), тетради 18 листов (клетка), тетради 48 листов (клетка), дневники, корректоры, маркеры, передники для творчества. Как высший пилотаж — доска для лепки, папка для черчения, калька, чертежный набор, готовальня.
Принимать школьные принадлежности будут до 5 августа ежедневно с 11:30 до 19:00 по адресу: Миргородская ул., 1, лавка Феодоровского собора. Предварительно необходимо предупредить о визите Светлану по тел. +7 900 652-85-43.
Ответы на вопросы можно найти в телеграм-канале https://t.me/+6BGQCDiDcTY3OTdi, там же есть реквизиты для помощи, если вы хотите помочь, но не можете помочь предметно.