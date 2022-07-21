Петербург собирает детей Донбасса в школу

Волонтёры Петербурга при поддержке «Фонтанки.ру» объявляют акцию по сбору одежды и канцелярии к школе для детей из Донбасса.



1 сентября в России за парты сядут тысячи детей, эвакуированных с территории Донбасса и Украины. В Петербурге сейчас проживает несколько десятков семей с детьми-школьниками, около 50 ребят из пункта временного размещения в Тихвине начнут учебный год в школах областного райцентра.



Очень нуждаются в школьной одежде и канцелярии в приграничном Белгороде, где расположен один из самых больших транзитных ПВР, а эвакуированные потом разъезжаются по всей России. В Белгород 10 августа из Петербурга отправится грузовой автомобиль, который повезёт помощь эвакуированным детям. Для них до начала августа надо собрать не менее 150 комплектов одежды и наборов канцелярии.

