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    СК обвиняет петербургского коммерсанта в мошенничестве на инвалидах

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    Гендиректору петербургской компании предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает 21 июля региональное ГСУ СК. Уголовное дело расследует следственный отдел по Колпинскому району. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для 60-летнего управленца.

    По данным следствия, обвиняемый вместе с коллегами придумал, как нарастить личный бюджет за счет государства, получив субсидии на модернизацию рабочих мест для инвалидов. Условием для получения денег было, разумеется, устройство в штат инвалидов. Фигурант фиктивно принял на работу 57 человек с особенностями здоровья и платил им по бумагам 19 тысяч рублей. В реальности же, как считают следователи, указанные лица не трудились и ничего не производили, получая по 4–5 тысяч рублей за видимость.

    «В результате своих действий организация получила от Правительства города вышеуказанную субсидию на модернизацию рабочих мест для инвалидов для приобретения 6 автомобилей «Форд Транзит», 4 из которых продал физическим лицам на интернет-площадках, а денежными средствами, полученными от продажи данных автомобилей, распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении ГУ СК по Петербургу.

    Соучастники коммерсанта и дополнительные обстоятельства выясняются.

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