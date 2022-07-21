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    Петербуржец звонком о «бомбе» отомстил магазину, где ему не разменяли тысячу

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    Суд в Петербурге разобрался с делом злопамятного покупателя Иванова, который решил отомстить магазину с помощью одного телефонного звонка. Теперь он сто раз подумает, прежде чем снова взять трубку.

    Как сообщает 21 июля объединенная пресс-служба судов, утром 18 июня горожанин пришел в Fix Price на Пискаревском проспекте и просил разменять ему тысячу рублей. Продавец ответил отказом.

    Иванов поругался, ушел, но прощать «обидчиков» не стал. Он позвонил по номеру «112» и рассказал, что в магазине якобы заложена бомба. Прибывшие полицейские опасных предметов не нашли, зато явились в гости к заявителю.

    Суд учел, что фигурант полностью признал вину, ранее не судим, работает и помогает пожилой матери. Иванова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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