Петербуржец звонком о «бомбе» отомстил магазину, где ему не разменяли тысячу

Суд в Петербурге разобрался с делом злопамятного покупателя Иванова, который решил отомстить магазину с помощью одного телефонного звонка. Теперь он сто раз подумает, прежде чем снова взять трубку.



Как сообщает 21 июля объединенная пресс-служба судов, утром 18 июня горожанин пришел в Fix Price на Пискаревском проспекте и просил разменять ему тысячу рублей. Продавец ответил отказом.

Иванов поругался, ушел, но прощать «обидчиков» не стал. Он позвонил по номеру «112» и рассказал, что в магазине якобы заложена бомба. Прибывшие полицейские опасных предметов не нашли, зато явились в гости к заявителю.

