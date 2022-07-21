Петербургский полицейский помог мужчине с приступом эпилепсии. Его коллега послушал интуицию и задержал нарушителя

Начнем с кадров. 57-летний мужчина переходит дорогу, в этот момент с ним случается приступ эпилепсии. Он падает на асфальт в судорогах. Единственный оказавшийся рядом прохожий разговаривает по телефону и не очень понимает, что происходит. Затем после светофора останавливается серебристый «Дэу Матиз», из которого выбегает невысокий брюнет. Запомните его.

Через несколько мгновений рядом — машина полиции, из нее выходит сотрудник. Он помогает попавшему в беду мужчине до приезда скорой помощи, после чего пациента благополучно госпитализируют в Александровскую больницу.

Вернемся к водителю «Матиза». Увидев полицейского и помахав руками, он убегает к своему автомобилю, садится в него и уезжает. Оставшийся в машине сотрудник МВД начинает преследование.

В итоге 25-летнего брюнета доставляют в отдел по подозрению в нарушении правил дорожного движения и употреблении наркотиков. Попутно выясняется, что на 11 августа ему назначено заседание в Калининском суде. Вменяют фигуранту то же самое.