Петербуржец забодал начальника отдела полиции и вышел на свободу

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Сапогова, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти. В мае Сапогов забодал начальника отдела. Подробности 21 июля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Утром 17 мая пьяного Сапогова доставили в 16-й отдел полиции по Василеостровскому району. Он всячески выражал свое несогласие и пренебрежение к сотрудникам МВД. Апогеем его поведения стал удар головой в лицо начальнику отдела. Вслед за ним последовал удар рукой по корпусу. Этим Сапогов «причинил потерпевшему физическую боль и дискредитировал деловую и профессиональную репутацию».
Судом было установлено, что мужчина ранее не был судим, вину признал и раскаялся. «Плюсом» стали маленький ребенок и жена. В итоге Сапогов получил штраф в 55 тысяч, но, так как с мая сидел под стражей, был освобожден от наказания.