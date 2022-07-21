Между Московским и Софийской до конца августа вдвое сузят КАД

Ремонт сузит участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей. Две полосы закроют, чтобы убрать колею.



С 17 по 28 августа на участке с 64-го по 60-й километр внешнего кольца КАД перекроют движение по третьей и четвертой полосам, сообщает 21 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

ООО СПК «Зелёный город» устранит колейность на третьей и четвертой полосах кольцевой. Работы будут вестись круглосуточно.