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    Между Московским и Софийской до конца августа вдвое сузят КАД

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт сузит участок кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей. Две полосы закроют, чтобы убрать колею.

    С 17 по 28 августа на участке с 64-го по 60-й километр внешнего кольца КАД перекроют движение по третьей и четвертой полосам, сообщает 21 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

    ООО СПК «Зелёный город» устранит колейность на третьей и четвертой полосах кольцевой. Работы будут вестись круглосуточно.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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