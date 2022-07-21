Виртуальная реальность станет доступнее благодаря стартапу из Петербурга

Петербургская компания Varwin, создающая российскую VR-платформу, вышла в финал программы технологической инкубации центра по инновациям и инвестициям MTS Startup Hub. Она получит грант, который поможет доработать решение стартапа для внедрения на промышленных предприятиях страны.

Фото: www.freepik.com Поделиться Поделиться





Varwin — это платформа для стриминга виртуального контента на мобильный VR-шлем в режиме реального времени. Технология позволяет воспроизводить сложные VR-приложения с наилучшим качеством картинки в любом месте с покрытием 5G — по аналогии с системой облачного гейминга. А благодаря переносу обработки данных на EDGE, команда смогла провести стриминг на недорогих VR-шлемах с качественной оптикой, но заметно более слабым процессором.

Выход в финал означает, что Varwin получит грант от МТС на компенсацию затрат на доработку продукта. А если пилотирование пройдет успешно, то стартап сможет масштабироваться и заключить долгосрочный контракт с МТС и компаниями партнерами.

Елена Гаврилова, руководитель Центра 5G MTS Startup Hub в Санкт-Петербурге, отметила, что Varwin, в отличие от большинства команд на рынке VR, создает автономную российскую платформу, которая позволяет как специалистам, так и начинающим разработчикам, в том числе и школьникам, создавать собственные VR-продукты. А когда появятся VR-очки российского производства, Varwin сможет легко адаптировать свою платформу под работу с ними.

В команде Varwin рады возможности применить технологии 5G для тестирования своего проекта. Виталий Степанов, директор по развитию и инновациям Varwin, подчеркнул, что именно из таких технологичных коллабораций возникает эффект синергии, который выводит разработки на лидирующие позиции. Программа технологической инкубации MTS StartUp Hub запущена для тестирования технологических гипотез с использованием преимуществ сетей пятого поколения и edge computing, экспертизы и инвестиций МТС. Всего в четвертый набор программы вошли 14 стартапов, 5 из которых дошли до финала. В ходе инкубации они доработали свои решения с помощью технологий 5G, облачной инфраструктуры #CloudMTS и платформы периферийных вычислений Edge Computing.



Лаборатория инноваций MTS StartUp Hub в Санкт-Петербурге была открыта в 2021 году. На ее территории развернута сеть 5G NSA, включающая в себя вынесенный фрагмент 5G Core, сети радиодоступа 5G RAN и фрагмент транспортной сети емкостью 10 Гбит/с.



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