В Ленобласти откроется приют для пожилых и маломобильных бездомных, его строит «Ночлежка»

«Это проект для людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить свою старость. Многие из них месяцами, а иногда и годами, ждут своей очереди на заселение в государственные интернаты и пансионаты. С появлением нового приюта «Ночлежки» это ожидание станет комфортным, а в реабилитационном приюте на Боровой освободятся дополнительные места для людей, на чью реабилитацию нужно гораздо меньше времени», — рассказали в благотворительной организации.

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» планирует осенью открыть в Ленинградской области новый приют для пожилых и маломобильных бездомных людей. Но чтобы проект запустить, активисты просят помощи.



В новом приюте одновременно смогут жить до 15 человек. Рядом с ними постоянно будут находиться сопровождающие. Комнаты будут рассчитаны максимум на четверых человек, будут созданы все условия для маломобильных людей, территорию вокруг здания благоустроят для прогулок. Также планируется разбить сад. Для постояльцев будут организованы занятия по ЛФК, прогулки и различные мероприятия.



Двухэтажное здание уже построено, подведены коммуникации. Сейчас строители приступают к внутренней отделке и благоустройству. Однако на эти работы необходимо полтора миллиона рублей. Эту сумму «Ночлежке» необходимо собрать до 15 августа. В благотворительной организации надеются на помощь неравнодушных людей.

