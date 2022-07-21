Лопнувшее колесо легковой разбило стекло в автобусе на «Коле», ранив пассажиров

Междугородний автобус попал в неожиданное ДТП вечером 20 июля на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась нескольким пассажирам.
По предварительной информации, около 16:30 накануне на 26-м километре автодороги Р-21 «Кола» у заправки лопнуло колесо у легкового автомобиля, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. Остатки покрышки отлетели в боковое стекло проезжавшего мимо автобуса, который следовал из Петербурга в Кировск, и разбили его.
В результате осколки стекла попали в лицо двум пассажирам автобуса, благо те отделались легкими порезами. Прибывшие на место медики их обработали и отправили пострадавших лечиться амбулаторно.
Обстоятельства ДТП уточняются.