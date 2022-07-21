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    Лопнувшее колесо легковой разбило стекло в автобусе на «Коле», ранив пассажиров

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    Междугородний автобус попал в неожиданное ДТП вечером 20 июля на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась нескольким пассажирам.

    По предварительной информации, около 16:30 накануне на 26-м километре автодороги Р-21 «Кола» у заправки лопнуло колесо у легкового автомобиля, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. Остатки покрышки отлетели в боковое стекло проезжавшего мимо автобуса, который следовал из Петербурга в Кировск, и разбили его.

    В результате осколки стекла попали в лицо двум пассажирам автобуса, благо те отделались легкими порезами. Прибывшие на место медики их обработали и отправили пострадавших лечиться амбулаторно.

    Обстоятельства ДТП уточняются.

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