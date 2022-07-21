Вендел останется в «Зените» до 2027 года

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Венделом. Как уточнили в пресс-службе команды, новое соглашение действует до окончания сезона 2026/27.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Вендела с обновленным контрактом и желает новых спортивных успехов!» — заявили сине-бело-голубые на своем официальном сайте.
Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Венделом интересуются многие европейские клубы. Также сообщалось, что футболист может вернуться на родину — в бразильский «Фламенго».