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    Вендел останется в «Зените» до 2027 года

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Венделом. Как уточнили в пресс-службе команды, новое соглашение действует до окончания сезона 2026/27.

    «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Вендела с обновленным контрактом и желает новых спортивных успехов!» — заявили сине-бело-голубые на своем официальном сайте.

    Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Венделом интересуются многие европейские клубы. Также сообщалось, что футболист может вернуться на родину — в бразильский «Фламенго».

    Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе петербургской команды бразилец провел 57 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. Вендел стал двукратным чемпионом России и выиграл два Суперкубка страны.

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