Третьеклассница на велосипеде выехала из-за стоящей машины на Ковалевской и попала в больницу

Юная велосипедистка пострадала в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга вечером 20 июля. Девочка вырулила из-за стоящей машины прямо под колеса едущей.
ДТП произошло накануне в 17:20 у дома 20, корпус 3, по Ковалевской улице, стало известно «Фонтанке» 21 июля. 36-летняя жительница Ленобласти, двигаясь на своем Hyundai Creta от Камышинской улицы к Рябовскому шоссе, сбила 9-летнюю девочку, ученицу третьего класса одной из петербургских школ, которая выехала на велосипеде из-за стоящего автомобиля Mitsubishi.
В результате девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. На улице она была без взрослых — гуляла.