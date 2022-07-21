КАД на месяц замедлят у Октябрьской набережной

Дорожные работы до середины сентября ограничат скорость на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Там будут менять шумозащитные экраны.
С 15 августа по 15 сентября на участке с 54-го по 55-й километр внутреннего кольца КАД, у развязки с Октябрьской набережной, на всех четырех полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч, сообщает 21 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут проводить в полосе безопасности.
Менять экраны будут круглосуточно. Работы ведет ООО СПК «Зелёный город».