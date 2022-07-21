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    Почти 800 петербургских студентов привлекли к работе в аэропорту Пулково

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    795 студентов из 25 вузов и средних специальных учебных заведений Петербурга получили опыт работы в операционных и офисных службах аэропорта Пулково в рамках проекта «Взлетная полоса», 30 человек переведены на постоянные ставки, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

    Проект «Взлетная полоса» стартовал в октябре 2021 года. Около 30 % участников — учащиеся профильных учебных заведений, таких как Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Петербургский государственный университет путей сообщения, Российская таможенная академия, Авиационно-транспортный колледж. Приобщиться к миру авиации студенты могли, совмещая работу с учебой, по гибкому графику, занимая такие позиции как: агент по регистрации и посадке, уборке воздушных судов и гостеприимству, оператор багажной системы и службы досмотра, ассистент студенческого офиса.

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    Проект «Студенческий офис» стал продолжением «Взлетной полосы» — около 100 студентов из таких вузов как Высшая школа менеджмента (СПбГУ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», СЗИУ Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и других смогли принять участие в ключевых проектах компании, проявить инициативу и предложить идеи, направленные на развитие бизнес-процессов. Всего студенты отработали в аэропорту 70 тысяч часов.

    Таким образом, аэропорт привлекает молодые кадры на этапе обучения и сразу после окончания учебного заведения — с начала реализации проекта на постоянные ставки в аэропорту Пулково переведены 30 студентов.

    Как отметил генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев, планируется увеличить количество мест для студентов до 1500, внедрить целевые программы и программы стажировок совместно с профильными учебными заведениями для создания кадрового резерва. Всего сейчас в компании трудятся более 3600 сотрудников, из них более 1700 — в подразделениях, участвующих в проекте «Взлетная полоса», каждый третий сотрудник этих подразделений — студент.

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