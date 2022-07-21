Почти 800 петербургских студентов привлекли к работе в аэропорту Пулково

795 студентов из 25 вузов и средних специальных учебных заведений Петербурга получили опыт работы в операционных и офисных службах аэропорта Пулково в рамках проекта «Взлетная полоса», 30 человек переведены на постоянные ставки, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Проект «Взлетная полоса» стартовал в октябре 2021 года. Около 30 % участников — учащиеся профильных учебных заведений, таких как Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Петербургский государственный университет путей сообщения, Российская таможенная академия, Авиационно-транспортный колледж. Приобщиться к миру авиации студенты могли, совмещая работу с учебой, по гибкому графику, занимая такие позиции как: агент по регистрации и посадке, уборке воздушных судов и гостеприимству, оператор багажной системы и службы досмотра, ассистент студенческого офиса.