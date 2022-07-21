    Пробки

    1/10

    usd54.85eur55.83
    Мисс SUP - 2022Почему 90-е в модеРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На Испытателей ДПС прервала двухколесную романтику

    274
    обсудить

    Прогулка на скутерах по ночному Петербургу закончилась незапланированными приключениями. В романтику вмешались сотрудники полиции.

    Инспекторы ДПС обратили внимание на два мопеда ночью 20 июля у дома 24 по проспекту Испытателей, пишет «Дорожный инспектор». На прогулку выехала пара, которая недавно познакомилась в Интернете. Если у девушки 1992 года рождения просто не оказалось водительских прав на управление скутером (50 куб. см.), то у ее спутника 1982 года рождения дела обстояли хуже.

    По данным «ДИ», мужчина имел признаки наркотического опьянения и отказался от медосвидетельствования. В результате он получил административные протоколы за отказ от процедуры, за езду без шлема, а также протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным такого права. Выяснилось, что против мужчины уже возбуждено одно уголовное дело за езду в состоянии опьянения, будучи лишенным прав. Теперь ему грозит второе уголовное дело по аналогичной статье 264.1 УК РФ.

    Мопеды отправили на спецстоянку. Любитель нетрезвой езды отправился в отдел полиции, а его спутница пешком пошла домой.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close