На Испытателей ДПС прервала двухколесную романтику

Прогулка на скутерах по ночному Петербургу закончилась незапланированными приключениями. В романтику вмешались сотрудники полиции.
Инспекторы ДПС обратили внимание на два мопеда ночью 20 июля у дома 24 по проспекту Испытателей, пишет «Дорожный инспектор». На прогулку выехала пара, которая недавно познакомилась в Интернете. Если у девушки 1992 года рождения просто не оказалось водительских прав на управление скутером (50 куб. см.), то у ее спутника 1982 года рождения дела обстояли хуже.
По данным «ДИ», мужчина имел признаки наркотического опьянения и отказался от медосвидетельствования. В результате он получил административные протоколы за отказ от процедуры, за езду без шлема, а также протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным такого права. Выяснилось, что против мужчины уже возбуждено одно уголовное дело за езду в состоянии опьянения, будучи лишенным прав. Теперь ему грозит второе уголовное дело по аналогичной статье 264.1 УК РФ.
Мопеды отправили на спецстоянку. Любитель нетрезвой езды отправился в отдел полиции, а его спутница пешком пошла домой.