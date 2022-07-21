«Вода — это рай». Как петербуржцы с ДЦП учатся управлять моторной лодкой

«Фонтанка.ру»

В Петербурге есть уникальный спортивный класс, где люди с ДЦП управляют специально разработанной моторной лодкой. Это стало возможно благодаря усилиям нескольких людей. Вот их история.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Этот проект родился из того, что я просто случайно включил радио и услышал беседу мужчины и женщины. Женщина говорила обычным голосом, а мужчина говорил голосом электронным. Это был Ваня Бакаидов, ленинградский программист с ДЦП, который в обычной жизни разговаривать не может», — рассказывает историю «Формулы свободы» создавший её Пётр Пылаев, вице-президент петербургской федерации водно-моторного спорта.



По словам Пылаева, он тогда сразу подумал: надо сделать для людей с ДЦП лодку. Это было в марте 2021 года. С Иваном они встретились через месяц и решили, что надо пробовать.

На создание лодки ушло чуть больше года. Почти сразу же стало понятно, что обычным судном человеку с ДЦП управлять сложно. Под создание новой модели федерация получила президентский грант — около 500 тысяч рублей. За основу взяли лодку «Раптор-460». Адаптировали её на заводе в Рыбацком, недалеко от яхт-клуба «Восточный», где сейчас проходят занятия. Конструкцию сделали шире и устойчивей, рядом с местом водителя установили небольшое сиденье для инструктора, а на носу — бушприт-площадку. Из прочих изменений только дополнительные поручни и высокий тент, чтобы можно было пройти и не наклоняться. Себестоимость лодки без мотора — 360 тысяч рублей. Деньги, прямо скажем, не фантастические.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Ничего нового в судостроении тут нет, просто набор опций, которые обычно не используют», — по-простому объясняет ответственный за техническую часть проекта тренер сборной России Сергей Атаманов. Сегодня в «Восточном» он проводит тренировку для трех человек: Даши, Людмилы и Паши. Все они приходят сюда во второй раз. Мы встречаемся у небольшого вагончика на берегу Невы: тут лежат спасательные жилеты и можно оставить вещи.

Атаманов просит меня помочь Паше спуститься по лестнице к воде. У него, как и у Даши, ДЦП. Путь дается ему нелегко. Перспектива моей помощи Пашу явно не устраивает: по лестнице он идет сам, а в конце подает мне руку. Я стараюсь просто быть рядом, чтобы подстраховать, если понадобится. Не понадобилось.



Первая за руль садится Даша. На воде уже установлены препятствия, которые нужно обходить в правильном порядке. В какую сторону двигаться сейчас, подсказывает тренер:

— Прямо теперь выруливай, к тому кораблю. Хочешь, можно еще газа добавить.

Даша, конечно, добавляет. А кто бы удержался?

На тренировки она ездит из Стрельны. Дорога занимает у нее часа полтора-два, но выход на воду, по словам Даши, того стоит. Уже после занятия она объясняет, что «не ограничивает себя в хотелках»: «Я постоянно в движении. Мне это нравится. Нравится заниматься ориентированием, пробовать себя в чем-то новом».



Учиться управлять лодкой, по словам Атаманова, нравится всем, кто пришел в яхт-клуб на занятия: «Все, кто через нас прошел, в диком восторге. Этого опыта у них ещё не было. Вода брызгает, лодка качается, дует ветер — это такие вещи, которые мы с вами не заметим, но они очень важные».

На воде и правда здорово. В городе сегодня слишком жарко, и я радуюсь, что удалось хоть ненадолго сбежать от пекла. «Вода — это рай на земле», — улыбается Пылаев. Мы с ним сидим ближе к носу лодки. Вода немного захлестывает через борт.



Тренировка занимает примерно час. За это время сменить друг друга успевают два человека: Даша и Паша. После этого мы идём в вагончик есть пиццу и разговаривать.

— А Людмила?

А у неё, оказывается, занятие уже прошло, как раз до Даши с Пашей. До этого у Людмилы была ещё одна тренировка, по бадминтону, с 7 утра до 12. Я округляю глаза. Моя собеседница добавляет, что уже имеет статус мастера спорта, но опыта управления транспортом у неё не было, вот и пришла поучиться. В повседневной жизни Людмила передвигается на коляске. Самое сложное для неё — преодолеть спуск к лодке.



«У каждого есть свои страхи и свои возможности преодоления. Главное — это пробовать, пробовать новое. Я тот человек, который не будет сидеть на месте. Если мама не отпускает меня, я объясню, почему хочу этого. Потом она скажет: как классно, извини, что не отпускала», — делится Даша. Она говорит, что отчасти понимает это опасение: «Каждый родитель по-своему оберегает, пытается оградить ребенка от чего-то нового. Мама — человек, который знает каждое твое действие, ей страшно за тебя. Это преодоление и для родителя: они переступают и дают своему ребенку по-новому жить и двигаться».

В вагончике за чашкой чая мне рассказывают ещё одну историю: про Александра, у которого на занятии вдруг заработала рука, которая уже несколько лет почти не функционировала. «В какой-то момент, когда волна была или чуть быстрее поехали, Саша взялся второй рукой за руль и уже осознанно рулил двумя. Мама сказала, что два или три года практически не выполняла никаких функций. Когда он перенес руку на штурвал и начал ей рулить, мама сидела как мышка сзади. Потом они сели вдвоём рядом, прижались и молчат. Когда поднялись с лодки наверх, начали плакать, обниматься. Двухлетняя работа сложилась в виде секунды. Значит, есть в ней смысл», — вспоминает Пылаев.



С Александром я связываюсь по телефону. Прошу рассказать, что для него в этих тренировках самое главное.

— Довольно сильно поднимает самооценку, важно попробовать свои силы в том, чего никогда в жизни не делал. До этого я прыгал с парашютом, нырял с аквалангом, чем только не занимался. Сейчас уже времени не хватает: работа. Но очень нравится [на занятиях], удовольствия выше крыши. Продолжал бы и продолжал.

Планы у команды большие: включение в Паралимпийские игры и создание лодки с системой управления одним взглядом. Примерное понимание того, как это осуществить технически, уже есть. Основой могут послужить устройства eye tracking, которые используют для бесконтактной печати текстов. Если всё получится, то люди даже с самой тяжелой инвалидностью смогут соревноваться наравне со здоровыми.



В петербургской федерации водно-моторного спорта такие цели называют реальными: «Мы не знали, чем эта история кончится, когда пригласили сюда Ивана. Не начиная — не сделаешь. Да, мы в начале пути, но мы этот путь уже проходили и создавали такие группы, где наши спортсмены — мировые лидеры. Надо просто каждый день двигаться вперед и делать то, что мы должны делать».

