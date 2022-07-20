Новак: Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки по ценам ниже себестоимости добычи

Россия откажется от поставок нефти на мировые рынки, если ограниченные цены окажутся ниже себестоимости добычи. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — сказал он в эфире Первого канала. Он добавил, что нефтяники не станут работать в убыток.

США и союзники обсуждали возможность установить ограничения на цены на российскую нефть в пределах 40–60 долларов за баррель, писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Ценовой потолок» при этом называли крайней мерой, и союзники хотят свести к минимуму возможные последствия для собственной экономики.

