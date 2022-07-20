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    Новак: Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки по ценам ниже себестоимости добычи

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    Россия откажется от поставок нефти на мировые рынки, если ограниченные цены окажутся ниже себестоимости добычи. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — сказал он в эфире Первого канала. Он добавил, что нефтяники не станут работать в убыток.

    США и союзники обсуждали возможность установить ограничения на цены на российскую нефть в пределах 40–60 долларов за баррель, писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Ценовой потолок» при этом называли крайней мерой, и союзники хотят свести к минимуму возможные последствия для собственной экономики.

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