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    В Таврическом саду сыграли в ростовые шахматы

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    Международный день шахмат в Петербурге отметили турниром в необычной обстановке. Всего в соревнованиях, который прошли в Таврическом саду 20 июля, приняли участие 300 шахматистов.

    Главной особенностью стал матч двух 11-лених шахматистов, чьи ходы проецировались на гигантскую доску с людьми в виде фигур.

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    В 19:00 турнир переместиться во внутренний двор Гостиного двора.

    Одна из первых партий «живых шахмат» состоялась в Петербурге в 1924 году. Играли на Дворцовой, а фигурами выступили люди и лошади. За белых играли служащие ВМФ, а за черных – красноармейцы.

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