В Таврическом саду сыграли в ростовые шахматы

Международный день шахмат в Петербурге отметили турниром в необычной обстановке. Всего в соревнованиях, который прошли в Таврическом саду 20 июля, приняли участие 300 шахматистов.



Главной особенностью стал матч двух 11-лених шахматистов, чьи ходы проецировались на гигантскую доску с людьми в виде фигур.