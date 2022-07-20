В Таврическом саду сыграли в ростовые шахматы

Международный день шахмат в Петербурге отметили турниром в необычной обстановке. Всего в соревнованиях, который прошли в Таврическом саду 20 июля, приняли участие 300 шахматистов.
Главной особенностью стал матч двух 11-лених шахматистов, чьи ходы проецировались на гигантскую доску с людьми в виде фигур.
В 19:00 турнир переместиться во внутренний двор Гостиного двора.
Одна из первых партий «живых шахмат» состоялась в Петербурге в 1924 году. Играли на Дворцовой, а фигурами выступили люди и лошади. За белых играли служащие ВМФ, а за черных – красноармейцы.