Мокрое место. Гейзер-здоровяк забил на Морской набережной в Петербурге

Высокий гейзер забил в Василеостровском районе Петербурга. Мощная струя намочила асфальт, досталось и припаркованной рядом машине.
Видеозапись, на которой запечатлено «водное шоу», появилась в группе «ДТП и ЧП» 20 июля. Автор публикации назвал увиденное на Морской набережной, 35, «фонтанчиком с дельфином», он заметил его приблизительно в 15 часов дня.
В петербургской «Теплосети» сообщили, что на трубопроводе произошло технологическое нарушение. Выход воды на поверхность локализовали.
«Специалисты предприятия приступили к дополнительной диагностике сети. По её окончании будут организованы ремонтные работы непосредственно на повреждённом участке трубопровода», — сообщили в пресс-службе.
В «Теплосети» констатировали, что в зоне дефекта оказался автомобиль. Весь реальный ущерб, добавили там, будет возмещён.