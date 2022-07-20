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    Мокрое место. Гейзер-здоровяк забил на Морской набережной в Петербурге

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Высокий гейзер забил в Василеостровском районе Петербурга. Мощная струя намочила асфальт, досталось и припаркованной рядом машине.

    Видеозапись, на которой запечатлено «водное шоу», появилась в группе «ДТП и ЧП» 20 июля. Автор публикации назвал увиденное на Морской набережной, 35, «фонтанчиком с дельфином», он заметил его приблизительно в 15 часов дня.

    В петербургской «Теплосети» сообщили, что на трубопроводе произошло технологическое нарушение. Выход воды на поверхность локализовали.

    «Специалисты предприятия приступили к дополнительной диагностике сети. По её окончании будут организованы ремонтные работы непосредственно на повреждённом участке трубопровода», — сообщили в пресс-службе.

    В «Теплосети» констатировали, что в зоне дефекта оказался автомобиль. Весь реальный ущерб, добавили там, будет возмещён.

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