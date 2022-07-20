Мокрое место. Гейзер-здоровяк забил на Морской набережной в Петербурге

Высокий гейзер забил в Василеостровском районе Петербурга. Мощная струя намочила асфальт, досталось и припаркованной рядом машине.



Видеозапись, на которой запечатлено «водное шоу», появилась в группе «ДТП и ЧП» 20 июля. Автор публикации назвал увиденное на Морской набережной, 35, «фонтанчиком с дельфином», он заметил его приблизительно в 15 часов дня.



В петербургской «Теплосети» сообщили, что на трубопроводе произошло технологическое нарушение. Выход воды на поверхность локализовали.

