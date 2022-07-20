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    ЦБ предлагает ограничить доступ к иностранным акциям для россиян. Для их же блага

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    6 комментариев

    Центробанк России предлагает временно запретить неквалифицированным инвесторам торговать иностранными акциями из-за «инфраструктурных и санкционных рисков, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов». Об этом сообщил 20 июля сам регулятор.

    «Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — заявили в ЦБ.

    Регулятор также предлагает увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, решено усложнить тестирование: вопросов станет больше, а между попытками пересдачи будут введены временные интервалы.

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    Комментарии 6

    pavas20 Июл 2022 в 21:21
    А не много ли ограничений для нашего же блага? Все независимые телеканалы и новостные сайты позакрывали, Фейсбук с инстаграмом закрыли, Ютуб хотят закрыть, импортного сыра нам не положено тоже для нашего блага...
    Но если они думают, что после этого что-то отломится нашему российскому фондовому рынку, то зря.
    +0-0
    dragvs20 Июл 2022 в 21:02
    Ахахаха. Добро пожаловать на очередное дно.
    +0-0
    муматор20 Июл 2022 в 21:00
    по просьбам трудящихся и по заветам Ильича! Совок, привет!
    +0-0
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