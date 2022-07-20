ЦБ предлагает ограничить доступ к иностранным акциям для россиян. Для их же блага

Центробанк России предлагает временно запретить неквалифицированным инвесторам торговать иностранными акциями из-за «инфраструктурных и санкционных рисков, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов». Об этом сообщил 20 июля сам регулятор.



«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — заявили в ЦБ.

