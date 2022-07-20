Еще одна неделя дефляции в России: овощи продолжают дешеветь, а цены на пылесосы подросли

Цены в России на неделе с 9 по 15 июля снизились еще на 0,17% после уменьшения на 0,03% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 20 июля. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на указанной неделе снизилась до 15,39% с 15,62%.



Некоторые продукты за неделю подорожали. Среди них прибавили в цене консервы овощные для детского питания (+ 0,5%) и маргарин (+ 0,3%). Это нивелировало продолжающееся снижение цен на овощи. Так, свекла подешевела на 8,8%, картофель — на 8,5%, капуста — на 8%. Цены на бананы снизились на 3,1%, на помидоры — на 2,3%, на яблоки — на 2,2%.

