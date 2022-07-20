Еще одна неделя дефляции в России: овощи продолжают дешеветь, а цены на пылесосы подросли

Цены в России на неделе с 9 по 15 июля снизились еще на 0,17% после уменьшения на 0,03% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 20 июля. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на указанной неделе снизилась до 15,39% с 15,62%.
Некоторые продукты за неделю подорожали. Среди них прибавили в цене консервы овощные для детского питания (+ 0,5%) и маргарин (+ 0,3%). Это нивелировало продолжающееся снижение цен на овощи. Так, свекла подешевела на 8,8%, картофель — на 8,5%, капуста — на 8%. Цены на бананы снизились на 3,1%, на помидоры — на 2,3%, на яблоки — на 2,2%.
В категории непродовольственных товаров продолжают расти цены на бытовую химию. В своем привычном темпе дорожают туалетное мыло, зубные щетки (+0,4%) и спички (+0,3%). Но с лидерских позиций на этой неделе их сместил напольный пылесос, резко подорожавший на 1,5%.
К слову, с начала года в стране цена гигиенических прокладок и обычного туалетного мыла выросла на 40%, спичек — на 36,8%, хозяйственного мыла — на 35,5%, зубной пасты — на 32%, щетки — на 28%, стирального порошка — на 27%.
Что касается услуг, полет в салоне эконом-класса самолета за неделю подешевел на 0,7%, но с начала года подорожал на 23%.