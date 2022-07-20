ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России, в который включили эмбарго на золото

Седьмой пакет антироссийских санкций утвердил Евросоюз. Об этом 20 июля сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс. Ограничительные меры включают в себя эмбарго на российское золото, заморозку активов Сбербанка и экспортный контроль.



«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц», — написал Арнольдас Пранкявичюс в социальных сетях.

