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    ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России, в который включили эмбарго на золото

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    Седьмой пакет антироссийских санкций утвердил Евросоюз. Об этом 20 июля сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс. Ограничительные меры включают в себя эмбарго на российское золото, заморозку активов Сбербанка и экспортный контроль.

    «Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц», — написал Арнольдас Пранкявичюс в социальных сетях.

    Санкции разработаны в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая предложила ограничить торговлю товарами двойного назначения, а также бухгалтерские услуги и аудит. При этом новые рестрикции не касаются экспорта продовольствия из России.

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