После бума. 20 нормальных квартир, которые можно купить в Петербурге в пределах 5 миллионов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» нашла самое дешевое жилье в городе. Именно в Петербурге, а не в пригородах. Именно квартиры, а не студии. Смотрите, что предлагают за самую минимальную цену. Кое-что даже вполне приличное, а один вариант и вовсе на Васильевском острове.

На фоне резкого падения продаж цены на жилье в городе как минимум перестали заметно расти. А кое-где даже стали падать. Причем на глазах. Где-то квартира подешевела на полмиллиона за полтора месяца. Владельцы одного из вариантов в нашей подборке всего за три недели скинули сразу 700 тысяч. Нашелся вариант, где падение достигло почти миллиона. И это в самом дешевом сегменте, где обычно торговля идет на десятки тысяч рублей.



В задачи редакции входило найти квартиры в обжитых районах. Рассматривались только полноценные квартиры — с отдельной кухней и собственным выходом на лестничную площадку. Стоит отметить, что со всякими компромиссными вариантами, типа жилья в 8,5 кв. м или квартир в Металлострое/Красном Селе, предложения вообще начинаются с 2 миллионов. Но это не наш метод.

Самой дешевой квартирой, найденной «Фонтанкой» на просторах сайтов объявлений о недвижимости и подходящей под наши строгие критерии, оказалась маленькая, но настоящая однокомнатная квартира на Демьяна Бедного. Это нехарактерно, так как большинство эконом-вариантов все же сосредоточено на Юго-Западе или в районе улицы Дыбенко. Север и даже Купчино по нынешним временам — это практически «средний класс».



Итак, в самой дешевой в городе квартире по состоянию на 20 июля 2022 года: «бабушкин» ремонт и мебель, обшарпанная парадная и страшненькая — зато полноценная (а не как часто попадается на Юго-Западе — сидячая) ванна. Комната — 13,6 метра, кухня — 6,9. Есть небольшая кладовка.



Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Ожидаемо, это первый этаж, а значит, на окнах решетки. Зато стандартного вида девятиэтажка оснащена очень приличной детской площадкой, а всего в двух минутах пешком — прекрасный Муринский парк. Метро не близко, но этот район очень хорошо обеспечен общественным транспортом.



На 100 тысяч дороже — зато с балконом и не на первом этаже — однушка на Подводника Кузьмина. Хотя площадь комнаты там такая же, как на Демьяна Бедного, визуально она кажется больше и светлее. Санузел совмещенный и тоже страшный. Зато в наличии полноценная прихожая. Еще из плюсов — реальная пешая доступность до метро. Во дворе, как и во всех старых районах, много зелени. Эта квартира была выставлена на продажу еще в начале июня, и с тех пор цена снизилась с 4,65 миллиона до 4,1.



Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Еще на 100 тысяч больше, и там же на Ветеранах, но уже прямо совсем далеко от метро, уже абсолютно полноценная однушка в 36,6 кв. м. Это неплохой 14-этажный дом с претензией на архитектуру. Так что в комнате присутствует действительно симпатичный эркер, который делает комнату в 15 кв. м очень светлой и на глаз просторной. Прямо напротив дома — Полежаевский парк. Полноценная кухня в 15 кв. м и балкон делают этот вариант фаворитом в категории «самое дешевое жилье». Из плюсов — хорошие пластиковые окна, из странного — чумовое… как бы это получше выразиться… панно на пластиковом потолке. Смотрите сами, короче, но жить в таком после косметического ремонта будет не стыдно.

Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Точно такое же по цене — 4,2 млн рублей — предложение на Октябрьской набережной (почти у Вантового моста) ставит в тупик. Во-первых, это самый большой по площади объект в пределах 5 миллионов (и шести тоже) — 52,8 кв. м. Во-вторых, там очень приличный ремонт. В-третьих, налицо признаки скромного обаяния буржуазии. Нет, оно не в советской стенке с сервантом и не в ковре на полу, а в настоящем окне в ванной (второй этаж) и в большой застекленной лоджии.

Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Приятное удивление сменяется недоумением, когда фото из квартиры сменяют изображения «наружи». Выясняется, что это обшарпанного вида кирпичная двухэтажная постройка, совершенно очевидно хозяйственного назначения — типа домоуправления или дома быта. Каким образом его превратили в жилье, не очень понятно. На всякий случай обращаем внимание, что в объявлении этот объект называется размыто: 2-комнатные апартаменты. Ну, о'кей. Кому-то, возможно после ужасов предыдущих интерьеров приглянется этот, к которому явно приложили руку. Это прямо вообще хороший вариант, если не принимать в соображение странность дома и реально очень удаленное положение. Впрочем, оно не дальше от парадного Петербурга, чем Ветераны.



Замыкает пятерку опять Юго-Запад — стандартная 12-этажка 600-й серии на Пионерстроя. Это настолько далеко от метро, что поначалу была мысль вообще отнести этот вариант в разряд пригородов и исключить из рейтинга. Однако по формальным признакам это все же город. К тому же и квартира в очень достойном состоянии, и двор приятный, и цена 4,45 миллиона вполне себе интересная.



Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Далее — вариант маленькой 30-метровой квартиры на проспекте Большевиков. Но не там, где вы подумали, а в самом его конце, там, где Большевики встречаются с Дальневосточным проспектом (многие петербуржцы не в курсе, но это именно тот случай, когда параллельные прямые пересекаются). Это настолько далеко, что хотя адрес дома именно по проспекту Большевиков, «Яндекс» рисует ближайшей станцией метро «Ломоносовскую». Этот объект интересен тем, что это первая в нашей подборке хрущевка. Причем такая — полноценная, посконная, архетипичная. Со всеми своими плюсами и минусами. Если коротко, она вас не удивит и не разочарует, это именно то, что вы ожидаете увидеть за 4,6 миллиона рублей.

Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Далее идут три подряд однушки на Юго-Западе разной степени потрепанности или наоборот — ухоженности. Все по 30 с небольшим метров (одна даже целых 40), все в диапазоне 4,6–4,65 миллиона. Выбирайте ту, что ближе к метро, — больше они ничем особым не отличаются.

И на десятом месте оказывается прям точь-в-точь такая же квартира, которая от трех предыдущих отличается только тем, что она на Маршала Блюхера (уже почти на углу с Энергетиками. Это уже серьезная заявка на успех, потому что это самая близкая из топ-10 квартира к центру. Правда, так же бесконечно далеко от метро. Но зато в одну сторону автобус минут за 20 привезет вас на Петроградку, а в другую — к Смольному. Сам дом ничем не примечателен, 606-й серии. В квартире из бросившегося в глаза — почти приличная ванная. Жить можно. К слову, еще 3 июня этот объект выставили на продажу за 5,2 миллиона. Наверное, что называется, прощупывали рынок. Прощупали — теперь ее можно купить за 4,7 млн руб. Возможно, это не предел.

Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Далее предложения в диапазоне 4,7–4,8 миллиона описывают дугу по югу города: Солдата Корзуна, Космонавтов, Дыбенко и снова — Маршала Блюхера. Там все тоже примерно одинаковое. И тоже все скидывают где-то по 100 тысяч в неделю, а то и больше. Только после этого попадается первая квартира в культовом Купчино. Да, оно теперь вовсе не жопа мира, как его помнят предыдущие поколения ленинградцев.



Теперь это, мы цитируем: «Зелёный Фрунзенский район… Развитая инфраструктура. В пешей доступности есть все необходимое для комфортной жизни: метро, школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, аптеки, продуктовые и промтоварные магазины, супермаркет «О’кей», ТЦ «Южный полюс», 2 красивых парка. На углу дома Сквер Димитрова».

Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Есть нюанс — в квартире голые (до бетона) стены. Так что это вариант не заезжай и живи. Зато не надо будет избавляться от предыдущих слоев цивилизации, что почти всегда — большой плюс. Вся сантехника — в наличии. А поклеить обойки — это дело одного вечера. С другой стороны, видели мы варианты, где по более низкой цене есть уже сделанный свежий ремонт. Так что возможность с гордо поднятой головой говорить: «А вот у нас в Купчино...» (ну или больше нравится — «в Купчине») — пожалуй, единственный плюс. И стоит ли это 4,85 миллиона — вам решать.

Самый близкий к метро вариант в нашей подборке — действительно очень приличное место на «Академической» (там и правда пешком до метро рукой подать). Это самая обыкновенная хрущевка из приличных — с балконом на пятом этаже (то есть с риском протечек). Цена — 4,95 миллиона. С 28 мая продавец не подвинулся ни на рубль. Возможно, что-то знает, чего не знаем мы.



Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Далее следуют пять предложений по пять миллионов.

Во-первых, уникальное предложение: действительно единственный в этой ценовой категории вариант на Васильевском острове. Причем это «настоящая Васька», а не намыв и не «Корабли». Опочинина улица — почти напротив «Ленэкспо», на месте которого в ближайшее время будет строиться качественный жилой район, и весь этот район — ближайший сосед «Севкабеля» — на полных парах идет по пути, как принято выражаться, «джентрификации».

Вы спросите, насколько маленькая эта квартира. И мы ответим: очень маленькая. В совмещенном санузле место нашлось только для душевой кабинки. Но! Кухня — отдельная (хоть и всего 4 кв. м), так что под критерии нашего отбора эта квартира подходит. Это первый этаж «сталинки» 1954 года. Возможно, это идеальный вариант для молодой студенческой семьи, у которой учеба в числе приоритетов не на первом месте. Но детей, конечно, лучше пока не планировать. Дешевле варианта в исторической части города вы не найдете. Кстати, именно этот объект — тот, что подешевел меньше чем за месяц почти на миллион. Еще 6 июня его выставили за 5,95 млн рублей, сейчас — «пять ровно».



Фото: Скриншот сайта realty.yandex.ru Поделиться Поделиться





Три других варианта за пять миллионов — нестыдные однушки на Просвете (Ольги Форш, Руднева и Придорожная аллея): одна «хрущевка» и две 600-й серии. В одной «въезжай и живи» (без претензий), в другой «бабушкин ремонт», в третьей голые стены.

Иными словами, выбрать что-то подходящее в диапазоне 4–5 миллионов в Петербурге снова можно. Хотя на волне прошлогоднего бума на рынке недвижимости за такую цену это неизбежно было бы в лучшем случае Колпино или экзотические варианты с вырезанной из коммуналки студией.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

