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    В Петербурге из-за ветра закрывают скверы и отменяют «Метеоры» в Петергоф

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    В Петербурге усиливается ветер, из-за чего в Смольном приняли решение закрыть для посещения сады и скверы. Соответствующее сообщение опубликовал днём 20 июля городской комитет по благоустройству.

    По данным синоптиков, ветер будет усиливаться во второй половине дня среды и достигнет 15–17 м/с. В связи с этим в Петербурге закрываются сады и скверы, «чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток».

    В настоящий момент комблаг уже закрыл Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

    Кроме этого, из-за сильного ветра временно приостановлено курсирование «Метеоров» из Петербурга в Петергоф. Информация об этом появилась в паблике музея-заповедника «ВКонтакте».

    Ранее «Фонтанка» писала, что 20 июля в Петербурге объявлен второй — «жёлтый» — уровень погодной опасности.

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