В Петербурге из-за ветра закрывают скверы и отменяют «Метеоры» в Петергоф

В Петербурге усиливается ветер, из-за чего в Смольном приняли решение закрыть для посещения сады и скверы. Соответствующее сообщение опубликовал днём 20 июля городской комитет по благоустройству.

По данным синоптиков, ветер будет усиливаться во второй половине дня среды и достигнет 15–17 м/с. В связи с этим в Петербурге закрываются сады и скверы, «чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток».



В настоящий момент комблаг уже закрыл Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

