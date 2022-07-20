MSK1.RU: Сотрудников Роспотребнадзора просят скинуться на храм в честь иконы, остановившей чуму

Сотрудников управлений Роспотребнадзора по России просят пожертвовать денег на строительство храма в Подмосковье. Соответствующее письмо пришло в отделения ведомства, пишет 20 июля MSK1.RU со ссылкой на источник.
«Это пришло по всем отделениям Роспотребнадзора во всех регионах страны. На общей линейке нам озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство этого храма», — сказал собеседник издания. Деньги начали собирать еще в мае.
В опубликованном документе сказано, что речь идет о возведении храма-памятника в честь Седмиезерной иконы Божией Матери, «чудесным образом остановившей эпидемию чумы», которая охватила страну от Москвы до Казани в XVII веке. Церковь строят по случаю празднования 100-летия санитарно-эпидемиологической службы. Организатором выступает «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей».
Для перечисления пожертвований нужно прийти в банк с реквизитами или сделать онлайн-перевод. Также в письме просят «проинформировать об участии сотрудников в проекте».
MSK1.RU обратилось за комментарием в Роспотребнадзор, но ответа пока не получило.
Храм планируется возвести на территории ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» в Мытищах. Вмещать в себя он будет 300 прихожан. Патриарх Кирилл уже благословил его строительство. Церемония закладки намечена на 10 августа.