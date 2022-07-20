MSK1.RU: Сотрудников Роспотребнадзора просят скинуться на храм в честь иконы, остановившей чуму

Сотрудников управлений Роспотребнадзора по России просят пожертвовать денег на строительство храма в Подмосковье. Соответствующее письмо пришло в отделения ведомства, пишет 20 июля MSK1.RU со ссылкой на источник.



«Это пришло по всем отделениям Роспотребнадзора во всех регионах страны. На общей линейке нам озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство этого храма», — сказал собеседник издания. Деньги начали собирать еще в мае.