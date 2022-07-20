Петербургскому бизнесу простили арендную плату за третий квартал

Арендаторам городской недвижимости разрешили не платить арендные платежи. Правда, не навсегда, а лишь за третий квартал 2022 года. Об этом 20 июля сообщает телеграм-канал пресс-службы правительства Петербурга. Власти надеются, что эта мера в условиях санкционного давления позволит поддержать бизнес на плаву.
«Отсрочка по арендной плате даст предпринимателям «передышку», позволит рационально распределить средства в ближайшие месяцы, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок», — отметил губернатор Александр Беглов.
Проект распоряжения разработал комитет имущественных отношений, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
Обратиться за поддержкой могут представители 45 видов предпринимательской деятельности, в том числе производственные, научные и логистические предприятия, айтишники, строительные компании и предприятия сферы гостеприимства.
Для этого нужно подать заявление в КИО, направить его можно через личный кабинет на сайте или почтой по адресу: 191144, Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит. А.