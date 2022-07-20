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    Петербургскому бизнесу простили арендную плату за третий квартал

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    Арендаторам городской недвижимости разрешили не платить арендные платежи. Правда, не навсегда, а лишь за третий квартал 2022 года. Об этом 20 июля сообщает телеграм-канал пресс-службы правительства Петербурга. Власти надеются, что эта мера в условиях санкционного давления позволит поддержать бизнес на плаву.

    «Отсрочка по арендной плате даст предпринимателям «передышку», позволит рационально распределить средства в ближайшие месяцы, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок», — отметил губернатор Александр Беглов.

    Проект распоряжения разработал комитет имущественных отношений, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

    Обратиться за поддержкой могут представители 45 видов предпринимательской деятельности, в том числе производственные, научные и логистические предприятия, айтишники, строительные компании и предприятия сферы гостеприимства.

    Для этого нужно подать заявление в КИО, направить его можно через личный кабинет на сайте или почтой по адресу: 191144, Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит. А.

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