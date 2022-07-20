Петербургскому бизнесу простили арендную плату за третий квартал

Арендаторам городской недвижимости разрешили не платить арендные платежи. Правда, не навсегда, а лишь за третий квартал 2022 года. Об этом 20 июля сообщает телеграм-канал пресс-службы правительства Петербурга. Власти надеются, что эта мера в условиях санкционного давления позволит поддержать бизнес на плаву.



«Отсрочка по арендной плате даст предпринимателям «передышку», позволит рационально распределить средства в ближайшие месяцы, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок», — отметил губернатор Александр Беглов.