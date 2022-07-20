Улица Ярослава Гашека уходит на ремонт до сентября, водителям придется потесниться

Новые ограничения движения с 22 июля вступают в силу в Выборгском и Фрунзенском районах Петербурга. Последний ждет ремонт одной из крупных магистралей на всем ее протяжении, который продлится до осени.



До 21 августа будут ремонтировать участок улицы Ярослава Гашека от Балканской площади до Будапештской улицы, сообщает 20 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 3 сентября в порядок будут приводить кусок от Будапештской улицы до Малой Карпатской улицы. Движение транспорта на время работ там будет ограничено, исключениями станут перекрестки на втором участке.