«Не превращайся в ботаника». Путин дал совет школьнику, занимающемуся бальными танцами

Президент РФ Владимир Путин посоветовал школьнику, который занимается шахматами, бальными танцами и программированием, оставаться разносторонним. Об этом глава государства сказал 20 июля во время общения с участниками нового движения школьников «Большая перемена».



Финалист конкурса школьников «Большая перемена» 13-летний Максим рассказал главе государства, что занимался разными видами деятельности — шахматами, бальными спортивными танцами, игрой на гитаре, программированием и робототехниками.

