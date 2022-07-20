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    «Не превращайся в ботаника». Путин дал совет школьнику, занимающемуся бальными танцами

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    Президент РФ Владимир Путин посоветовал школьнику, который занимается шахматами, бальными танцами и программированием, оставаться разносторонним. Об этом глава государства сказал 20 июля во время общения с участниками нового движения школьников «Большая перемена».

    Финалист конкурса школьников «Большая перемена» 13-летний Максим рассказал главе государства, что занимался разными видами деятельности — шахматами, бальными спортивными танцами, игрой на гитаре, программированием и робототехниками.

    «Послушай, Максим. <…> Ты сам разберешься. Но вот такие мысли приходят в голову. Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами. Это очень интересная сфера деятельности. И первое, и второе. Но не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком. Уверен, это будет помогать тебе в жизни. Не собственно бальные танцы. <…> Активная часть жизни, связанная с движением, со спортом, она очень важна. Она тоже обогащает», — дал совет российский лидер школьнику (трансляцию вел телеканал «Вести»).

    В среду, 20 июля, президент России Владимир Путин провел встречу с участниками финала конкурса «Большая перемена», который проходит с 17 по 20 июля на базе международного детского центра «Артек».

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