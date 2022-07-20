Три припаркованные машины загорелись на Маршака. От двух остался остов, третьей повезло больше

Видео: «Дорожный инспектор»
Пожар в ряду плотно припаркованных машин тушили ночью 20 июля в Красногвардейском районе Петербурга. Неприятный сюрприз ждал владельцев трех машин.
В 03:39 в экстренные службы поступила информация о пожаре у дома 2, корпус 1, по проспекту Маршака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Горели три легковых автомобиля. На кадрах с места пожара, опубликованных «Дорожным инспектором», видно, что автомобили были припаркованы рядом друг с другом.
Потушили машины в 04:22. В итоге Skoda и Ford сгорели полностью, а у Volkswagen выгорел салон. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.