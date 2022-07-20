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    На Ямале мужчина погиб от лап медвежонка, которого он кормил два года подряд

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    На Ямале в окрестностях города Ноябрьска медвежонок убил мужчину, который подкармливал его два года подряд. Об этом 20 июля рассказал региональный СК.

    В избушке на территории лесотундры проживали два мужчины и в течение двух лет подкармливали дикого медвежонка, приучив его регулярно приходить к ним за едой.

    В понедельник вечером, 18 июля, медведь внезапно напал и убил кормившего его мужчину. Второй житель лесотундры успел убежать в домик. Зверь попытался проникнуть в жилище, повредил дверь и укусил за руку второго кормильца. Мужчина отбился от медведя топором.

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место 19 июля и ликвидировали медвежонка.

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