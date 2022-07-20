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    Рубль укрепляется в начале торгов на Мосбирже

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    Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже утром в среду, 20 июля.

    Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 55,04–55,49 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,05 рубля (-40,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

    Евро при этом стал дешевле на 44 копейки и торгуется на уровне 56,155 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,94 копейки к уровню закрытия торгов 19 июля — до 55,55 рубля.

    Напомним, что официальный курс Центробанка на сегодня следующий: доллар — 55,44 рубля, евро — 56,45 рубля.

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