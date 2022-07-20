Кузнец Твердослав задержан в Петербурге после четырехлетней игры в прятки с правосудием

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу задержали в центре города мужчину, который с 2018 года успешно бегал от правосудия. Фигуранта уголовного дела о разбое искала московская полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.



Накануне на Садовой 35-летнего разыскиваемого задержали. Фигурант в прошлом был кузнецом и язычником. Мечи, молоты и другие изделия мужчина в татуировках со звучным именем Твердослав ковал на Обводном канале. Осенью 2017 года мужчина исчез со всех радаров и перестал вести соцсети, видимо, почуяв опасность.