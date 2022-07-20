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    Кузнец Твердослав задержан в Петербурге после четырехлетней игры в прятки с правосудием

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    Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу задержали в центре города мужчину, который с 2018 года успешно бегал от правосудия. Фигуранта уголовного дела о разбое искала московская полиция. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.

    Накануне на Садовой 35-летнего разыскиваемого задержали. Фигурант в прошлом был кузнецом и язычником. Мечи, молоты и другие изделия мужчина в татуировках со звучным именем Твердослав ковал на Обводном канале. Осенью 2017 года мужчина исчез со всех радаров и перестал вести соцсети, видимо, почуяв опасность.

    Он проходит в качестве фигуранта по делу о разбое на Чертановской улице в Москве. В сентябре 2019 года трое ворвались в квартиру столичного жителя, избили и унесли 2 млн рублей. Через год Твердослава объявили в федеральный розыск как скрывшегося от следствия.

    Петербургские оперативники доставили кузнеца в отдел, откуда мужчина в скором времени, вероятно, отправится в столицу.

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