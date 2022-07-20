Лавров сказал, что географические задачи спецоперации расширились. Что это значит?

Глава МИД РФ сегодня дал большое интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян Фото: www.mid.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 20 июля. Роскомнадзор обязал поисковики предупреждать, что Wikipedia нарушает закон

Роскомнадзор сообщил, что поскольку Wikimedia Foundation, Inc, владеющая ресурсом Wikipedia, не удаляет материалы, признанные в России запрещенными, поисковики должны будут информировать интернет-пользователей о нарушении ею российского законодательства. В сообщении ведомства уточняется, что речь идет в том числе о «фейках о ходе специальной военной операции на территории Украины».

— Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства, — сообщили в ведомстве.

Министерство иностранных дел не видит смысла в переговорах Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня дал интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Он ответил на ряд вопросов о международных отношениях России, в том числе — о перспективе проведения мирных переговоров с Украиной. — В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет, — заявил Лавров. Он сказал, что первые раунды мирных переговоров, которые состоялись весной, «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать».

Географические задачи спецоперации расширились Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. — Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво, — сказал глава МИД.

Лавров также рассказал, что географические задачи «будут отодвигаться по мере накачивания» Украины дальнобойным оружием. По его словам, Россия не может допустить, чтобы на территории, «которую будет контролировать Зеленский, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории».

Министр пояснил свою мысль в интервью РИА Новости

Путин назвал сроки восстановления Донбасса

Президент России Владимир Путин по видеосвязи ответил девочке из Донецка, участнице форума «Большая перемена». 13-летняя Ксения Романенко рассказала об участии во всероссийской акции «Добрая суббота», когда добрые дела совершаются по намеченному списку.

— Вся наша страна будет помогать ЛНР и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы для того, чтобы привести все в порядок. Но мы сделаем это обязательно, — сказал Путин.

Дефолт Украины не состоялся Международные кредиторы согласились отсрочить выплату задолженности Украины по еврооблигациям, сообщает Reuters. Кредиторы продлили дедлайн до конца 2023 года с возможной пролонгацией еще на один год. Отметим, что днем ранее рейтинговое агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Белоруссии. Оно понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с «С» («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт» или «дефолт по отдельным обязательствам»). Это связано с истечением срока, в течение которого Минск мог расплатиться по еврооблигациям 2027 года.

Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной на основании принципа взаимности, сообщает агентство SANA. Решение было принято в ответ на аналогичное заявление Украины, сделанное в конце июня. Это произошло из-за признания Сирией независимости ДНР и ЛНР. По такой же причине Украина разорвала дипотношения и с КНДР.