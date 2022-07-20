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    Пьяного петербуржца задержали после полуночной очереди из Калашникова на Художников

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    6 комментариев

    Житель Петербурга, с 16 лет начавший изучать Уголовный кодекс на своих ошибках, потревожил соседей по дому автоматной очередью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 20 июля.

    О стрельбе в полицию накануне ночью сообщил житель одного из домов по проспекту Художников. С его слов, двое мужчин открыли огонь, а после спрятали оружие в багажник автомобиля «Хендэ Крета». Бдительный петербуржец продиктовал номер машины.

    Спустя полчаса наряд приехал во двор, нашел автомобиль и установил владелицу. Стрелком оказался ее муж, его задержали в состоянии алкогольного опьянения спустя четыре часа у того же «Хендэ». Из багажника достали охолощенный автомат Калашникова и патроны. Изъятое отправлено на экспертизу.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 26-летний задержанный помещен в ИВС.

    Впервые против закона мужчина пошел в 16 лет. Тогда он получил штраф за кражу. Спустя еще 3 года молодой человек был признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Суд дал год лишения свободы. Спустя некоторое время ему добавили еще 2 года за грабеж. Проказничал герой в Орске.

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    Комментарии 6

    26453321120 Июл 2022 в 11:14
    И снова о необходимости редактора на Фонтанке. Стрельба из Калашникова это если бы покойного конструктора эксгумировали чем-то зарядил и как-то сподобились из него стрелять. В данном случае "стрельба из калашникова".
    +0-0
    Заливщик голосовых планок20 Июл 2022 в 09:48
    Он художник, он "так видит"(с) :)
    +0-0
    Ish Сhego20 Июл 2022 в 09:44
    Очередь была знатная! Хотя на Художников стрельба уже воспринимается весьма рутинно...
    +0-0
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