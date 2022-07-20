Пьяного петербуржца задержали после полуночной очереди из Калашникова на Художников

Житель Петербурга, с 16 лет начавший изучать Уголовный кодекс на своих ошибках, потревожил соседей по дому автоматной очередью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 20 июля.
О стрельбе в полицию накануне ночью сообщил житель одного из домов по проспекту Художников. С его слов, двое мужчин открыли огонь, а после спрятали оружие в багажник автомобиля «Хендэ Крета». Бдительный петербуржец продиктовал номер машины.
Спустя полчаса наряд приехал во двор, нашел автомобиль и установил владелицу. Стрелком оказался ее муж, его задержали в состоянии алкогольного опьянения спустя четыре часа у того же «Хендэ». Из багажника достали охолощенный автомат Калашникова и патроны. Изъятое отправлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 26-летний задержанный помещен в ИВС.
Впервые против закона мужчина пошел в 16 лет. Тогда он получил штраф за кражу. Спустя еще 3 года молодой человек был признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Суд дал год лишения свободы. Спустя некоторое время ему добавили еще 2 года за грабеж. Проказничал герой в Орске.