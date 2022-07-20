Пьяного петербуржца задержали после полуночной очереди из Калашникова на Художников

Житель Петербурга, с 16 лет начавший изучать Уголовный кодекс на своих ошибках, потревожил соседей по дому автоматной очередью. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 20 июля.



О стрельбе в полицию накануне ночью сообщил житель одного из домов по проспекту Художников. С его слов, двое мужчин открыли огонь, а после спрятали оружие в багажник автомобиля «Хендэ Крета». Бдительный петербуржец продиктовал номер машины.

