В Петербурге опять кратковременные дожди и до +23

Над Санкт-Петербургом в среду, 20 июля, сохраняет свое влияние уходящий циклон, потому в городе — облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.



Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура воздуха — 21–23 градуса. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.



По словам синоптика, дожди прекратятся к четвергу, 21 июля. «В четверг без дождей и +25 градусов», — закончил Леус свой прогноз.

