    Пробки

    3/10

    usd55.44eur56.45
    Мисс SUP - 2022Наш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге опять кратковременные дожди и до +23

    4898
    обсудить

    Над Санкт-Петербургом в среду, 20 июля, сохраняет свое влияние уходящий циклон, потому в городе — облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 21–23 градуса. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    По словам синоптика, дожди прекратятся к четвергу, 21 июля. «В четверг без дождей и +25 градусов», — закончил Леус свой прогноз.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close