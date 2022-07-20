С Рубинштейна увезли мужчину после удара «розочкой» в шею. Задержан консультант по саморазвитию

Петербуржец, консультирующий желающих по вопросам саморазвития, может стать фигурантом уголовного дела после того, как его приятеля увезли в больницу с ранением. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 20 июля.
Накануне около часа ночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении рядом с пабом на Рубинштейна. Прибывший наряд задержал 34-летнего мужчину. Было установлено, что он во время совместных возлияний якобы ткнул бутылочной «розочкой» в компаньона. Попал в шею. Раненого в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.
Задержанный был доставлен в отдел, получил административку о мелком хулиганстве и отправился в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. В соцсетях петербуржец позиционирует себя как консультант по саморазвитию, а на YouTube он продвигал свой блог.