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    РИА: Крупнейшую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской» утилизируют

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    Самую крупную в мире стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» утилизируют. Об этом 20 июля пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

    Как рассказал источник, сейчас подлодка «Дмитрий Донской» уже выведена из боевого состава ВМФ РФ. «Подлежит утилизации», — добавил он.

    АПЛ «Дмитрий Донской» вошла в боевой состав флота в 1980-м. Субмарину модернизировали в 2002 году и перевооружили на «Булаву» для испытания этой ракеты перед принятием на вооружение. Сегодня она является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире — 48 тысяч тонн.

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