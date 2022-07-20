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    «Ъ»: Участник спецоперации получил срок за хищение тротила

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    Российского военнослужащего к условному сроку приговорил Ярославский гарнизонный военный суд по уголовному делу о хищении и незаконной перевозке взрывчатки с использованием служебного положения. Об этом 20 июля пишет «Коммерсантъ».

    Военный получил семь лет условно с испытательным сроком четыре года.

    Он хранил похищенную взрывчатку под своей кроватью в канцелярии роты. Офицер своей вины не признал. Суд учел положительную характеристики и участие в спецоперациях, в том числе за пределами РФ, и назначил ему наказание ниже низшего предела.

    Новость дополняется.

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