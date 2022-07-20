«Ъ»: Участник спецоперации получил срок за хищение тротила

Российского военнослужащего к условному сроку приговорил Ярославский гарнизонный военный суд по уголовному делу о хищении и незаконной перевозке взрывчатки с использованием служебного положения. Об этом 20 июля пишет «Коммерсантъ».

Военный получил семь лет условно с испытательным сроком четыре года.



Он хранил похищенную взрывчатку под своей кроватью в канцелярии роты. Офицер своей вины не признал. Суд учел положительную характеристики и участие в спецоперациях, в том числе за пределами РФ, и назначил ему наказание ниже низшего предела.

