    Пробки

    1/10

    usd55.44eur56.45
    Запись на финскую визуНаш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Театры

    Музыка

    Куда пойдем сегодня

    В Кронштадте исполнят комическую оперу про тайное занятие Петра I в Голландии

    460
    обсудить

    20 июля на Якорной площади в Кронштадте пройдет исполнение оперы под открытым небом. Горожанам и гостям города представят произведение композитора Альберта Лорцинга «Царь и плотник». Показ пройдет в рамках фестиваля «Опера — всем». 6+

    Фото: https://vk.com/musichall_spb
    ПоделитьсяПоделиться

    Немецкая комическая опера 1837 года посвящена тайному пребыванию Петра Великого в Голландии. Об этом эпизоде из жизни императора писал Вольтер в сочинении «История Петра I». Французский философ-просветитель рассказывал, как русский царь под именем Петра Михайлова изучал кораблестроение, трудясь как простой плотник на верфях голландского города Саардама.

    По сюжету оперы, бургомистр города, а также французский и английский посланники узнают, что в городе скрывается русский царь. Но ошибочно принимают за монарха его тезку Петра Иванова — дезертира и к тому же несчастного влюбленного в племянницу бургомистра. Комическая неразбериха завершится неожиданным публичным появлением молодого царя.

    Режиссером редко исполняемой оперы стал художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. Музыкальным руководителем постановки выступил Фабио Мастранджело. Он будет дирижировать симфоническим оркестром театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония». Вокальные партии исполнят Денис Беганский (Михайловский театр), Кирилл Жаровин, Артем Мелихов (оба — Мариинский театр), Татьяна Котыхова (театр «Мюзик-Холл»), Дмитрий Колеушко и другие. В постановке также занят хор «Мюзик-Холла» под управлением хормейстера Льва Дунаева.

    Спектакль начнется в 19:00.

    Также в рамках фестиваля «Опера — всем» 24 июля прозвучит «Золушка» на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Вход на все постановки проекта традиционно свободный.

    Мария Лащева

    Фото: https://vk.com/musichall_spb

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close