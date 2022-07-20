В Кронштадте исполнят комическую оперу про тайное занятие Петра I в Голландии

20 июля на Якорной площади в Кронштадте пройдет исполнение оперы под открытым небом. Горожанам и гостям города представят произведение композитора Альберта Лорцинга «Царь и плотник». Показ пройдет в рамках фестиваля «Опера — всем». 6+

Немецкая комическая опера 1837 года посвящена тайному пребыванию Петра Великого в Голландии. Об этом эпизоде из жизни императора писал Вольтер в сочинении «История Петра I». Французский философ-просветитель рассказывал, как русский царь под именем Петра Михайлова изучал кораблестроение, трудясь как простой плотник на верфях голландского города Саардама.

По сюжету оперы, бургомистр города, а также французский и английский посланники узнают, что в городе скрывается русский царь. Но ошибочно принимают за монарха его тезку Петра Иванова — дезертира и к тому же несчастного влюбленного в племянницу бургомистра. Комическая неразбериха завершится неожиданным публичным появлением молодого царя.



Режиссером редко исполняемой оперы стал художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. Музыкальным руководителем постановки выступил Фабио Мастранджело. Он будет дирижировать симфоническим оркестром театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония». Вокальные партии исполнят Денис Беганский (Михайловский театр), Кирилл Жаровин, Артем Мелихов (оба — Мариинский театр), Татьяна Котыхова (театр «Мюзик-Холл»), Дмитрий Колеушко и другие. В постановке также занят хор «Мюзик-Холла» под управлением хормейстера Льва Дунаева.

