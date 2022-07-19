    Пробки

    1/10

    usd55.44eur56.45
    Запись на финскую визуНаш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Рыбацком автомобиль полиции попал в ДТП, есть пострадавший

    531
    обсудить

    Сотрудник полиции госпитализирован после аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга вечером 19 июля.

    Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автозак и «Мазда» не разъехались на пересечении Шлиссельбургского проспекта и улицы Прибрежная, оба встретились с ограждением.

    В вопросе о звуковом сигнале в комментариях разошлись. Роман утверждает, что он был, Надежда пишет, что на трамвайных путях Прибрежной видела служебную машину без звукового оповещения.

    В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что автомобиль ехал с мигалками. В результате аварии пострадал сотрудник полиции, сидевший на месте пассажира. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close