В Рыбацком автомобиль полиции попал в ДТП, есть пострадавший

Сотрудник полиции госпитализирован после аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга вечером 19 июля.
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автозак и «Мазда» не разъехались на пересечении Шлиссельбургского проспекта и улицы Прибрежная, оба встретились с ограждением.
В вопросе о звуковом сигнале в комментариях разошлись. Роман утверждает, что он был, Надежда пишет, что на трамвайных путях Прибрежной видела служебную машину без звукового оповещения.
В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что автомобиль ехал с мигалками. В результате аварии пострадал сотрудник полиции, сидевший на месте пассажира. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.