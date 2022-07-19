В Рыбацком автомобиль полиции попал в ДТП, есть пострадавший

Сотрудник полиции госпитализирован после аварии, которая произошла в Невском районе Петербурга вечером 19 июля.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автозак и «Мазда» не разъехались на пересечении Шлиссельбургского проспекта и улицы Прибрежная, оба встретились с ограждением.

В вопросе о звуковом сигнале в комментариях разошлись. Роман утверждает, что он был, Надежда пишет, что на трамвайных путях Прибрежной видела служебную машину без звукового оповещения.