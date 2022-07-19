«Тойота» сбросила с дороги на Сосновый Бор автобус с 15 пассажирами

Пассажирский автобус «Питеравто» попал в ДТП по дороге из Петербурга в Сосновый Бор. В кювет его отправила «Тойота», без пострадавших не обошлось.

Как сообщил «Фонтанке» вечером 19 июля перевозчик, авария случилась у деревни Новое Калище в Ломоносовском районе Ленобласти в 20:18. Легковой автомобиль, уходя от столкновения, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, ехавший из Петербурга в Сосновый Бор.