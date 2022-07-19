На набережной Фонтанки ДТП с велосипедом без велосипедиста

Необычное дорожное происшествие случилось в центре Петербурга неподалёку от Аничкова моста. Автомобилист сбил велосипед, который оказался на дороге без наездника.



Велосипедистку, лежащую на тротуаре набережной Фонтанки, прохожие заметили вечером 19 июля и предположили, что она пострадала в аварии. Как уточнили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, под колёса автомобиля попал только «железный конь».



Девочка упала на тротуаре так, что её велосипед съехал на дорогу и попал под машину. Мать отказалась от оформления ДТП, серьёзных травм её дочь, по предварительной информации, не получила.

