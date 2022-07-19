Жарко не только в Европе. В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Хабаровском крае и Якутии из-за горящих лесов. Об этом 19 июля в своем телеграм-канале заявил глава Минприроды Александр Козлов.
По его словам, площадь лесных пожаров в этих регионах в 3,2 раза ниже по сравнению с прошлым годом. Их количество также снизилось в 1,7 раза. Министр заявил, что это стало возможным благодаря оперативному выявлению и ликвидации возгораний.
«Например, в прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке Владимира Путина теперь эти критерии значительно снижены, а значит, регионы получат необходимую помощь вовремя!» — пишет Козлов.
В Якутии, по последним данным МЧС, действуют 57 лесных пожаров на общей площади 40 328 га. Город Якутск окутан смогом, в воздухе выявлено превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота до 1,6 раза, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раза.