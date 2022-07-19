Polymetal допустила выделение российских активов из структуры бизнеса. Акции компании начали расти

Крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России Polymetal рассматривает выделение российских активов группы из общей структуры бизнеса. Об этом 19 июля сообщается в заявлении компании, активы которой располагаются в РФ и Казахстане.



«Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла $ 984 млн», — отмечают в Polymetal.

