Polymetal допустила выделение российских активов из структуры бизнеса. Акции компании начали расти

Крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру производитель золота в России Polymetal рассматривает выделение российских активов группы из общей структуры бизнеса. Об этом 19 июля сообщается в заявлении компании, активы которой располагаются в РФ и Казахстане.
«Если возможная сделка будет завершена, компания сфокусируется преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году достигла $ 984 млн», — отмечают в Polymetal.
Основная цель сделки — восстановить акционерную стоимость компании за счет рыночной переоценки активов в Казахстане «по справедливой стоимости» и снизить риски текущей деятельности. В компании считают, что после сделки Polymetal с большей вероятностью сможет вернуться в биржевые индексы и восстановит базу институциональных инвесторов. При этом вопрос о сделке пока не решен. В компании нет уверенности, что она будет совершена.
Однако на фоне этого заявления стоимость акций Polymetal на бирже в Лондоне выросла на 30%, на Московской бирже — в моменте поднималась на 8,9%, до 336,7 рубля за бумагу.
Головное российское юрлицо группы — АО «Полиметалл» — зарегистрировано в Петербурге. По данным СПАРК, чистая прибыль компании в 2021 году составила 71 млрд рублей, объем чистых активов — 104,8 млрд. За прошлый год организация заплатила 262 млн налога на прибыль. Большая доля выплат по этому налогу попадает в бюджет региона, где зарегистрировано юрлицо.