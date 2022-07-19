Мы тоже в шоке. Сергею Звереву — 59

С виду легкомысленный, звезда парикмахерского искусства Сергей Зверев на самом деле пережил немало потрясений. Ведущий известной программы «Полный фэшн» переживал из-за конфликта с сыном. И именно он — один из тех, кто публично боролся за чистоту озера Байкал. Биографию звездного стилиста вспоминает «СтарХит».



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Родился Сергей Зверев в Иркутской области. Будучи дошкольником, потерял отца — мужчина трагически погиб в дорожной аварии. Мать будущей звезды вскоре вышла замуж, и семья перебралась в Усть-Каменогорск (Казахстан). Именно там Зверев окончил ПТУ по трем специальностям. Он получил профессии парикмахера, дизайнера и визажиста.



Первые конкурсы юноша начал выигрывать уже на первом курсе. На одном из таких соревнований Зверева заметила тренер по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова и пригласила в Москву. Там дела молодого человека быстро пошли в гору. Его клиентками стали Татьяна Веденеева и Ксения Собчак, Людмила Гурченко и Лайма Вайкуле. В середине 1990-х годов Сергей Зверев попал в серьезное ДТП. Сам стилист отмечал, что его лицо тогда превратилось в месиво. Спас его хороший хирург, сумевший сделать ринопластику. Позже Зверев подкорректировал скулы, губы и подбородок.

Такая разная работа Сергея Зверева Сергей Зверев — не только талантливый парикмахер, но и шоумен. В разные годы он вел программы «Полный фэшн» и «Звезды в моде». И даже играл самого себя в сериалах. Например, в «СашаТаня». Зверев выступал и в непривычной роли певца. Его «Алла», «Ради тебя» и «Больше гламура» становились хитами. Что касается его салонов, то сейчас они закрыты. «Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация», — рассказывал Зверев. Еще одной проблемой стало то, что многие его клиенты уехали за границу.

В последние три года Зверев стал общественным активистом. Его даже штрафовали за пикет в защиту озера Байкал. В 2021 году стилист баллотировался в Госдуму, но не прошел. Жены Сергея Зверева Стилист Сергей Зверев был женат 4 раза. Детально он рассказывал лишь о браке с первой женой — Еленой. Она пыталась поддерживать супруга, полностью ушедшего в работу в салоне, но все же устала от его постоянного отсутствия. Брак распался.

«Брак рушился медленно. Сначала Лена начала намекать, что ее не устраивает моя постоянная занятость. Потом в открытую говорила, что никакой личной жизни у нас нет. Она была права. Помню, всегда, когда предлагала пойти к подруге на день рождения или к родителям на юбилей, я отказывался, мне было ни до чего», — рассказывал Зверев.

После первого развода звездный стилист думал, что больше никогда не женится. Однако церемонии прошли еще три раза. Правда, в результате он все же предпочел работу отношениям. Сын Сергея Зверева Зверев-младший появился на шоу стилиста в 2000-х. Мальчик сопровождал отца на светских мероприятиях и не стеснялся камер. Тогда Зверева даже осуждали за привлечение столь пристального внимания общественности. Зверев в разные годы выдавал разные версии появления сына. Сначала он рассказал о второй жене, умершей от осложнений после родов. Потом — про умершего брата, ребенка которого он взял на воспитание. Подробности стали известны лишь в 2019 году, когда сам Зверев, выступая на программе Андрея Малахова, признался: «Когда я вошел в комнату деток, которые совсем не могли ходить, я чуть со страха не умер: деревянные кроватки были изгрызаны! Сначала подумал: крысы! А это голодные дети... Вижу, малыш беленький. А в руке у него кусок заветренного серого хлеба, но держит он его как пирожное...» Тогда же он рассказал, что малыш сам пошел к нему на руки.

Кстати, дочери умершего брата стилист и правда помогал. Правда, повзрослев, Татьяна взяла у дяди крупную сумму на открытие бизнеса. Деньги были потрачены впустую.

Подросший сын тоже не радовал стилиста. Он начал ходить на телешоу и рассказывать, что отец уделяет ему слишком мало внимания. Благодаря различным программам он обрел биологических родственников, а в 2015-м женился. Сергей Зверев на свадьбу не приехал, так как был уверен в скором расставании молодоженов. И оказался прав — брак распался через несколько месяцев.

Следующую избранницу сына стилист также не одобрил. «Она решила, что мы все скоро окочуримся и они переедут в центр. Ему надо развестись, чтоб улеглась пыль. Невестка непростая. Я не против детей, но зачем она от своих отказалась и заявила прилюдно, что у нее их нет?» — говорил Зверев. Сейчас пропасть между родственниками только растет. Зверев-младший заявляет, что ничего не просит у отца и на наследство не претендует.