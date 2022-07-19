Мужчина упал с эстакады МКАД и приземлился на проезжавший под ней Porsche

Практически киношное происшествие случилось вечером 19 июля на кольцевой автодороге Москвы. Человек упал с эстакады на проезжавшую мимо примечательную дорогую машину.
Около пяти часов вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД 43-летний мужчина упал с моста на автомобиль Porsche, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На фото видно, что ярко-желтому «Порше» помяло спойлер — видимо, мужчина приземлился на заднюю часть машины.
Упавший выжил. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция, на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.