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    Мужчина упал с эстакады МКАД и приземлился на проезжавший под ней Porsche

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    Практически киношное происшествие случилось вечером 19 июля на кольцевой автодороге Москвы. Человек упал с эстакады на проезжавшую мимо примечательную дорогую машину.

    Около пяти часов вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД 43-летний мужчина упал с моста на автомобиль Porsche, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На фото видно, что ярко-желтому «Порше» помяло спойлер — видимо, мужчина приземлился на заднюю часть машины.

    Упавший выжил. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция, на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

    Фото: Госавтоинспекция Москвы

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