США внесли Россию в список стран с риском неправомерного задержания американцев

Госдепартамент США введет новую категорию риска для своих граждан, направляющихся за рубеж, — неправомерное задержание. К странам, где американцам может грозить такая опасность, в том числе отнесли Россию и Китай.
Новую категорию риска в уведомлениях для выезжающих за рубеж американцев будут обозначать литерой D, сообщили представители администрации Вашингтона на специальном телефонном брифинге для журналистов 18 июля, передает 19 июля ТАСС. «Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках», — говорится в опубликованной Белым домом справке.
Индикатор риска D присвоят Бирме (Мьянме), Китаю, Ирану, КНДР, России и Венесуэле. Он дополнит ряд уже существующих обозначений. Например, индикатором K помечают страны, где американцы рискуют быть похищенными ради выкупа или захваченными в заложники «негосударственными действующими лицами».
Такое решение было принято в рамках подготовки указа президента США Джо Байдена, призванного расширить доступные американскому правительству инструменты для «сдерживания и пресечения захвата в заложники и неправомерного задержания» американских граждан за рубежом и меры против преступников, террористов и иных лиц, «действующих со злым умыслом и захватывающих заложников ради финансовой, политической или другой выгоды».
Указ Байден должен подписать 19 июля.