США внесли Россию в список стран с риском неправомерного задержания американцев

Госдепартамент США введет новую категорию риска для своих граждан, направляющихся за рубеж, — неправомерное задержание. К странам, где американцам может грозить такая опасность, в том числе отнесли Россию и Китай.



Новую категорию риска в уведомлениях для выезжающих за рубеж американцев будут обозначать литерой D, сообщили представители администрации Вашингтона на специальном телефонном брифинге для журналистов 18 июля, передает 19 июля ТАСС. «Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках», — говорится в опубликованной Белым домом справке.