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    Непривычно близко. Владимир Путин пообщался с делегацией из Тегерана без дистанции

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    Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у него запланирован ряд встреч с руководством Ирана и трёхсторонние переговоры с участием Турции. В аэропорту страны его встретила делегация, с которой он пообщался без социальной дистанции.

    Судя по видеозаписи, опубликованной РИА Новости 19 июля, глава государства обменялся с встречающими несколькими фразами. Отдельные меры безопасности тем не менее всё же остались в силе: так, ручку «Ауруса» протёрли специальной салфеткой, прежде чем президент сел в автомобиль.

    Сейчас Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем он переговорит с верховным лидером страны Али Хаменеи и встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Напомним, в начале февраля Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу за огромным столом, размеры которого составляли около шести метров. Через неделю после этого Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу — от лидера страны глав ведомств разделял ещё более длинный стол длиной приблизительно восемь метров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что расстояние во время рабочей встречи с Шойгу и Лавровым связано с ковид-ограничениями и мерами предосторожности. Дистанция, объяснял он, никоим образом не мешает работе.

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