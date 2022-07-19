Непривычно близко. Владимир Путин пообщался с делегацией из Тегерана без дистанции

Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у него запланирован ряд встреч с руководством Ирана и трёхсторонние переговоры с участием Турции. В аэропорту страны его встретила делегация, с которой он пообщался без социальной дистанции.



Судя по видеозаписи, опубликованной РИА Новости 19 июля, глава государства обменялся с встречающими несколькими фразами. Отдельные меры безопасности тем не менее всё же остались в силе: так, ручку «Ауруса» протёрли специальной салфеткой, прежде чем президент сел в автомобиль.