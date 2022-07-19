Непривычно близко. Владимир Путин пообщался с делегацией из Тегерана без дистанции

Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у него запланирован ряд встреч с руководством Ирана и трёхсторонние переговоры с участием Турции. В аэропорту страны его встретила делегация, с которой он пообщался без социальной дистанции.
Судя по видеозаписи, опубликованной РИА Новости 19 июля, глава государства обменялся с встречающими несколькими фразами. Отдельные меры безопасности тем не менее всё же остались в силе: так, ручку «Ауруса» протёрли специальной салфеткой, прежде чем президент сел в автомобиль.
Сейчас Владимир Путин проводит встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем он переговорит с верховным лидером страны Али Хаменеи и встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Напомним, в начале февраля Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу за огромным столом, размеры которого составляли около шести метров. Через неделю после этого Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу — от лидера страны глав ведомств разделял ещё более длинный стол длиной приблизительно восемь метров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что расстояние во время рабочей встречи с Шойгу и Лавровым связано с ковид-ограничениями и мерами предосторожности. Дистанция, объяснял он, никоим образом не мешает работе.