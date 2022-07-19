Георгиевскую ленту хотят приравнять к символам воинской славы. За осквернение — срок

В Государственную думу внесли законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, сообщили на сайте нижней палаты парламента 19 июля. Авторы инициативы — члены партии «Единая Россия» сенатор Андрей Турчак и депутат Ольга Занко.
Если проект примут, за публичное осквернение ленты юридическому лицу будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, физическому лицу — штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если те же деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, виновным будет грозить штраф в размере от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Таким образом авторы документа предлагают бороться со «случаями неподобающего использования и нападками на общепринятый символ».
«Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание», — пояснила свою идею Занко.